Buccellato di Lucca: un dolce storico

In molte Regioni italiane sono presenti ricette di pani dolci, arricchiti con frutta secca, miele o specie. Fa parte di questo tipo di antiche ricette anche quella del dolce storico di Lucca, il Buccellato. La sua storia affonda le radici nell’antichità, nel lontano 1400, quando i cuochi lo crearono per allietare i pasti dei nobili della città. Anticamente lo zucchero non era un ingrediente presente nelle cucine, per questo motivo si utilizzava, come dolcificante, la frutta essiccata o il miele. La ricetta odierna del buccellato contiene ovviamente zucchero, ma mantiene l’uva passa tra gli ingredienti caratterizzanti.

Come si prepara il buccellato di Lucca

Ovviamente ogni singolo forno, ogni singola pasticceria, ha effettuato nel tempo alcune piccole modifiche della ricetta originale del Buccellato di Lucca. Stiamo parlando di un classico pane arricchito: la base quindi è composta da acqua, farina e lievito di birra. L’impasto si prepara facendolo incordare per bene, in modo che il glutine fornisca una maglia elastica e resistente, perfetta per mantenere nel tempo l’occhiatura data dalla lievitazione. Gli arricchimenti sono: zucchero semolato, uova, uvetta, burro, semi di anice, latte e olio extra vergine di oliva. Il risultato è particolarmente goloso ed aromatico, pur mantenendo le connotazioni tipiche del pane. Tra cui un impasto compatto ma ben lievitato e una crosta scura, la cui formazione è favorita da una spennellata, prima della cottura ma dopo la lievitazione, di albume mescolato con l’acqua.

Come si mangia il Buccellato

Questo è un classico dolce da fine pasto, perfetto anche per la prima colazione. Lo si prepara con una forma di ciambella, con il classico buco centrale. Le fette devono essere tagliate abbastanza spesse e si accompagnano a un buon caffè aromatico. Chiaramente, dovendo accompagnare un dolce importante, è fondamentale che la bevanda sia preparata in modo tradizionale, utilizzando la moka o anche una macchina espresso. Scegliamo quindi un caffè eccellente, come ad esempio quello proposto dalla torrefazione di caffè Aiello, nella miscela che più preferisce il singolo consumatore. Se poi si vuole indulgere con una seconda fetta, non dimentichiamo di provare a intigerne un boccone nel caffè, per un connubio veramente eccezionale. Il nome del dolce deriva in effetti dal termine bucellum, ossia boccone.

Dove mangiare il Buccellato a Lucca

Per preparare il buccellato è necessario avere una certa dimestichezza con gli impasti lievitati, cosa decisamente non da tutti. Se non si hanno troppe abilità in cucina, o l’abitudine a preparare il pane, si può comunque acquistare il dolce decisamente a Lucca. Da solo motiva la gita in città, che per altro si tratta di uno dei centri urbani medioevali ancora presenti in Italia, particolarmente piacevole da visitare. Dopo una passeggiata sulle mura, addentriamoci tra i vicoli stretti del centro. Ogni forno e pasticceria di Lucca propone la propria versione del Buccellato. A volte più ricco e burroso, altre volte più simile a un pane aromatizzato, a volte in grosse ciambelle scure. Le famiglie lucchesi che ancora preparano il Buccellato preferiscono a volte la forma a filone, più semplice da preparare e da cuocere nel forno di casa.