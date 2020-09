Il Panettone? Un dolce che ormai non è più solo natalizio, per fortuna!

Se pensate che il Panettone sia il dolce di Natale e il gelato quello dell’estate, sappiate che oggi sono sempre di più le persone che non la pensano affatto così. Se infatti è vero che il gelato è una chicca anche a novembre dicembre febbraio e negli altri mesi freddi, anche una buona fetta di Panettone è perfetta per iniziare la giornata a colazione o per concludere un pasto anche nei mesi più caldi. Il palato non fa distinzioni fra i 365 giorni l’anno e un buon dolce è sempre gradito.

Il Panettone è da sempre di certo uno dei dolci più amati, una goloseria attesa per mesi e mesi che fortunatamente oggi è possibile acquistare in negozi specializzati anche in qualunque periodo dell’anno anche non sotto Natale. Farlo da sé, infatti, non è cosa facile e di solito il risultato non è mai quello che si spera.

Il miglior Panettone? Quello artigianale

Il miglior Panettone, si sa, è sempre quello fatto come la tradizione ordina, con ingredienti buoni e semplici e tanta, tanta pazienza. Il tempo è infatti un ingrediente segreto dei migliori panettoni al mondo. All’origine era un dolce che si poteva gustare d’alto livello solo nel Nord, dove è nato, ma oggi si trovano prodotti davvero di elevatissima qualità anche al Sud e al Centro.

In ogni caso si tratta di panettone artigianale. In questo caso, infatti, la lievitazione è naturale, sempre e il procedimento di lavorazione del prodotto è curatissimo in ogni fase. L’impasto è omogeneo, morbido, leggero e anche se è ancora in fase precottura estremamente profumato. È chiaro che normalmente i panettoni artigianali costano sopra alla media e per questo c’è chi talvolta rinuncia. Questo, però, sta cambiando da quando il panettone buono e artigianale si può acquistare anche online da pasticcerie di alto livello a prezzi convenienti. I prezzi del panettone Fiasconaro, per esempio si aggirano attorno ai 25 euro circa e sono oggi fra i migliori prodotti.

Ad ogni occasione, il suo Panettone

Questo tipico dolce milanese di pasticceria è un dolce storico che fa parte oggi della cultura enogastronomica italiana e lo si può reinventare in 1000 modi per adattarlo ai propri gusti, ai commensali o al pranzo o la cena che va a chiudere. In estate il top è farcirlo di gelato oppure con un po’ di crema chantilly o di ricotta. Se la scelta tuttavia la si dà ai più piccoli sceglieranno di gustarlo con la crema di nocciole. In inverno i canditi e l’uvetta sono più che sufficienti ad accontentare il palato, anche se ovviamente la glassa in superficie o la copertura di cioccolata è ovviamente d’obbligo.

Per i più viziosi sono degli ultimi anni i panettoni alcolici, con infuso di Recioto, uva e zibibbo, cioccolato e rum o con il limoncello. Per chi ama il mondo dell’integrale in commercio è possibile anche trovare il panettone integrale, abbinato a spezie, uva candita, fichi secchi, noci. Così pare si gustasse a Pompei secoli fa.