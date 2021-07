Migliori ricette per forno a microonde

Il forno a microonde è un elettrodomestico molto utile in cucina e non è solo indicato per scongelare o riscaldare velocemente i cibi, ma anche per realizzare piatti molto gustosi.

Ecco le migliori ricette per il forno a microonde.

Come fare le ricette con il forno a microonde

Le ricette con il forno al microonde sono facili da realizzare e richiedono soltanto qualche attenzione in più per quanto riguarda l’uso di contenitori fatti di materiali adatti.

Ogni forno a microonde ha il suo libretto delle istruzioni con i tempi per ogni pietanza in relazione alla quantità e anche all’impostazione della temperatura rapportata in gradi e tempo di cottura.

Bisogna sfatare anche il mito secondo cui la cottura con il forno a microonde fa male alla salute. Inoltre è anche importante scegliere un forno di qualità, come per esempio uno di questi microonde Samsung.

Questi tesi è smentita da diversi esperti delle scienze agroalimentari, che confermano come non si tratti di onde elettromagnetiche che possano interferire in qualsiasi modo con il DNA.

La cottura invece esclude alcuni cibi che sono, per esempio, le uova o le salsicce, se non vengono prima bucherellate.

La loro consistenza liquida o comunque molle racchiusa in un involucro non è compatibile con le altissime temperature che si raggiungono in un breve lasso di tempo.

Le ricette con il microonde che si possono realizzare riguardano sia primi, che secondi, contorni e dolci.

Sembra incredibile, ma seguendo alcune indicazioni per le ricette potete preparare un menù completo.

Cannelloni ricotta e zucchine al microonde

Tra le migliori ricette da preparare al microonde c’è un primo gustoso come i cannelloni di ricotta e zucchine.

Gli ingredienti sono:

8 sfoglie per lasagne già pronte

300 g di ricotta fresca

100 g di parmigiano grattugiato

100 g di prosciutto cotto

200 ml di panna per cucina

350 ml di salsa di pomodoro

3 zucchine medie

un uovo

sale quanto basta

Vi servirà una teglia di vetro adatta al vostro forno a microonde e potete cominciare grattugiando le zucchine e salandole. Mettetele da parte perché perdano l’acqua di vegetazione e passate a lavorare la ricotta con l’uovo, unendo 50 g di formaggio, il prosciutto spezzettato e il sale.

In un’altra ciotola mescolate la salsa di pomodoro con la panna da cucina e ancora un pizzico di sale, mentre alla ricotta dovrete unire le zucchine.

Ungete la teglia con un filo di salsa di pomodoro, quindi riempite le sfoglie con la ricotta e arrotolatele per formare i cannelloni.

Spolverate con il parmigiano rimasto e infornate per 16 minuti a 1000 Watt. In seguito gratinate per 5 minuti con il grill e appena pronti potete servire questa delizia.

Polpette di carne al sugo al microonde

Con il forno a microonde si possono cucinare anche favolose polpette al sugo con i piselli, che piaceranno anche ai più piccoli.

Gli ingredienti necessario sono:

450 ml di salsa di pomodoro

olio e basilico quanto basta

300 g di carne rimacinata di vitello scelto

2 fette di pane raffermo

un uovo

sale e prezzemolo quanto basta

2 manciate di piselli

Preparate in una terrina le polpette con la carne macinata, l’uovo, il pane raffermo strizzato, prezzemolo tritato e un pizzico di sale.

Per il sugo potete prepararlo a parte in una teglia di coccio con un po’ di olio e il soffitto di cipolla, sedano e carota in 2 minuti a temperatura massima, lasciandolo poi cuocere con la salsa a 600 Watt per 8 minuti, senza dimenticare l’aggiunta dei piselli.

Sporcate la teglia di coccio con il sugo, adagiate le polpette e ricopritele con il resto della salsa.

Lasciate cuocere per 10 minuti a temperatura massima, quindi rosolate con la funzione grill per 5 minuti.

Il risultato è davvero sorprendente e molto saporito.

Pizza al microonde con broccoli e salsiccia sbriciolata

Nel microonde si può preparare anche la pizza con le verdure e le salsicce, ma rigorosamente sbriciolate.

La pizza, che è uno dei piatti principe della cucina italiana, si può quindi gustare anche quanto è preparata nel microonde.

Gli ingredienti necessari sono:

400 g di broccoli romani sbollentati

2 salsicce fresche di maiale sbriciolate

50 g di parmigiano grattugiato

50 g di farina doppio zero

olio e sale quanto basta

Per il ripieno serviranno anche:

150 ml di salsa di pomodoro

una mozzarella

40 g di pinoli

sale quanto basta

Frullate con il mixer a immersione i broccoli sbollentati per ottenere un composto denso e in una ciotola uniteli alla farina, il formaggio, l’uovo e il sale.

Dovete ottenere così una sfoglia da adagiare in una teglia e cuocere preventivamente a 600 Watt per 20 minuti, o comunque fino a quando non risulterà ben dorata.

Una volta fatta intiepidire leggermente versate la salsa di pomodoro, unite la mozzarella, il basilico, olio evo e la salsiccia sbriciolata.

Cuocete per 5 minuti alla massima temperatura e, una volta sfornata la pizza, mettete il grill per gratinare i pinoli aggiunti alla fine. Lasciate riposare la pizza per qualche minuto nella teglia prima di gustarla.

La ricetta della panna cotta alle fragole nel microonde

Nel microonde è possibile anche preparare dolci al cucchiaio, come la panna cotta alle fragole.

Vi serviranno questi ingredienti:

400 ml di panna fresca non montata

50 g di zucchero

150 g di fragole

vaniglia

colla di pesce

qualche foglia di menta per la decorazione

burro sciolto quanto basta

Per preparare questo dolce è necessario uno di quei vasetti richiudibili in vetro dove adagiare gli ingredienti che diano la forma rotonda alla panna cotta e che dovranno essere spennellati con il burro fuso.

Preparate intanto la panna liquida aggiungendo la vaniglia e cuocendo nel microonde per 2 minuti a 500 Watt. Intanto immergente la colla di pesce in acqua fredda, perché si sciolga.

Pulite le fragole lasciandone 2 da parte per la decorazione e frullatele per ottenere un composto semiliquido.

Appena tolta dal microonde la panna versate la colla di pesce e anche le fragole frullate insieme allo zucchero.

La quantità dalla stessa panna dovrebbe essere sufficiente per 3 porzioni.

Una volta chiusi ermeticamente i vasetti riponeteli nel microonde a 350 Watt o potenza media per 3 minuti.

Osservate comunque i vasetti e, se notate, che stanno quasi per bollire spegnete il forno.

Lasciate riposare la panna cotta fino a quando non sarà a temperatura ambiente e quindi riponetela in frigo per almeno 8 ore.

Un effetto molto gradevole è che le fragole risaliranno in superficie e, quando capovolgerete i vasetti, otterrete un effetto da dolce gourmet.

Guarnite con le fragole intere e con le foglie di menta.