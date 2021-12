Zuppa al pomodoro – Facile e veloce grazie al Multicooker

La zuppa al pomodoro è una ricetta tipica della cucina povera contadina, conosciuta per essere in grado di recuperare i pezzi di pane raffermo. Realizzarla è veramente semplice e il risultato è un piatto salutare e anche economico. Di seguito verrà spiegato in pochi passaggi come realizzare questo piatto e soprattutto come servirlo a tavola.

Zuppa al pomodoro – Ingredienti e preparazione

Per realizzare la zuppa al pomodoro è necessario procurarsi:

250 gr di pane raffermo

600 g pomodori pelati

90 g peperoni dolci freschi

70 g cipolle dorate

70 g concentrato di pomodoro

500 ml acqua

50 gr di sedano

Olio d’oliva

Sale

Pepe

Per quanto riguarda la preparazione sarebbe perfetto avvalersi dell’utilizzo di un elettrodomestico da cucina multifunzione, come il Multicooker Cookeo Moulinex , così da velocizzare la cottura del piatto. In questo modo è infatti possibile delegare allo strumento tutta la cottura del piatto e dedicarsi ad altre attività.

Preparazione:

La preparazione è alquanto semplice, sono infatti necessari pochi e semplici passaggi per realizzare un piatto veloce e gustoso.

Per prima cosa bisogna tagliare a cubetti tutte le verdure indicate nella lista, ovvero pomodori, peperoni, cipolle e sedano, e riporle in un recipiente. Successivamente bisogna versare l’olio all’interno del multicooker, impostare la modalità di cottura, e quando quest’ultimo avrà raggiunto il bollore versare tutte le verdure precedentemente tagliate. Mescolare il tutto e aggiungere sale, aromi, il concentrato e il pane raffermo. Dopo aver incorporato tutti gli ingredienti all’interno del recipiente bisognerà versare l’acqua, mescolare con cura e chiudere il coperchio. Dopo circa 45 minuti di cottura la vostra zuppa sarà pronta. Dopo aver ultimato la preparazione, per rendere la preparazione ancora più cremosa e omogenea ci si può avvalere dell’utilizzo di un frullatore ad immersione. Dopodiché la zuppa è pronta per essere gustata!

Come servire la zuppa al pomodoro

Il modo più originale per servire la zuppa al pomodoro e rimanere fedeli alla tradizione contadina, prevede l’utilizzo di ciotoline di terracotta o di altro materiale grezzo che ricordi le stoviglie di un tempo. Oggigiorno la zuppa al pomodoro è molto in voga anche nei ristoranti di alto livello e presentata anche in occasione di matrimoni e altri eventi particolari. Il sapore di questa ricetta infatti risulta perfetto sia come antipasto che come primo piatto. Essendo realizzata con ingredienti genuini è ottimale anche per chi segue regimi ipocalorici. Questa zuppa, inoltre, può essere cucinata seguendo delle semplici varianti, che prevedono ad esempio l’utilizzo di pomodori interi o di passate al posto dei pelati. Chi ama i sapori decisi può decidere anche di aggiungere delle cipolle rosse, così da rendere ancora più goloso il sapore del piatto.

In conclusione, è possibile dire che è stata appena illustrata una ricetta intramontabile della tradizione italiana, perfetta sia calda d’inverno, sia servita fredda d’estate. Un’ottima idea per proporre qualcosa di originale in tavola.