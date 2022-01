Perché la birra ha un sapore migliore alla spina?

Davvero, non c’è dubbio, c’è qualcosa nel bere birra alla spina che la rende molto più gustosa di quella imbottigliata. Ognuno ha un’opinione diversa del perché: “È perché fa più freddonel fustino“, “È solo un effetto placebo” o “Non so, è solo meglio“.

La verità è che il sapore percepito come migliore, delle birre alla spina, è dovuto a una serie di motivi.

Ecco perché la birra ha un sapore così migliore alla spina

È l’aroma

Sapevi che il 70-75% di ciò che percepiamo come gusto proviene in realtà dal nostro senso dell’olfatto? Se consideri questo, diventa abbastanza ovvio perché bere la tua birra da un bicchiere produce un sapore molto più vivido e pieno, anziché farlo dalla bottiglia che ha un rilascio olfattivo molto inferiore.

Quando bevi una birra da un bicchiere, puoi sentirne l’aroma ad ogni sorso. Assorbire l’odore insieme al gusto ci permette di vivere la birra in un modo che non può essere replicato sorseggiando da una bottiglia.

Sensazione in bocca e consistenza

È innegabile, c’è qualcosa di davvero speciale nella consistenza di una birra appena spillata con uno dei migliori spillatori di birra su Hopt.it . Una differenza abissale rispetto alla consistenza della birra in bottiglia, sai perché? Bene, è proprio grazie alle impostazioni personalizzabili di temperatura e pressione del moderno sistema di tiraggio che si ottiene una consistenza simile, purtroppo non ottenibile nel caso delle bottiglie.

La maggior parte dei moderni spillatori, rendono la personalizzazione della pressione e della temperatura un gioco da ragazzi, il che si traduce in una notevole differenza strutturale. Quando si consuma una birra alla spina, si prova una sensazione in bocca completamente diversa perché la birra ha un livello di carbonatazione diverso da quello di una birra in bottiglia.

Quando il fusto è collegato al sistema di spillatura, viene applicata una pressione costante alla birra, conferendole quella consistenza perfetta che tutti conosciamo e amiamo.

Esposizione alla luce

Ti sei mai chiesto perché le bottiglie di birra sono realizzate in tonalità scure e sono quasi mai chiare? Il motivo è in realtà semplice, è tutto dovuto alla luce. È stato scoperto che l’esposizione alla luce in realtà rovina la birra.

Quando il luppolo viene bollito produce acidi iso-alfa, che vengono facilmente scomposti dalla luce. L’esposizione alla luce solare fa sì che questi acidi formino composti che si legano alle proteine contenenti zolfo, che creano la sostanza chimica che conferisce alla birra un odore e un sapore sgradevole. Fortunatamente, la birra versata dal rubinetto viene conservata in un fusto, sana e salva dall’esposizione alla luce. La birra conservata in un fusto non corre mai il rischio di essere esposta alla luce, il che significa che puoi sorseggiare la tua birra alla spina con la tranquillità di non essere stata rovinata dalla luce.

Freschezza della birra

La birra alla spina è amata in tutta la nazione ed è la scelta ideale per le persone che visitano bar e ristoranti. La freschezza della birra ha un impatto immenso sul sapore della birra, motivo per cui è probabile che la birra versata da un fusto sia più fresca (e più gustosa) di quella che sorseggeresti dalla bottiglia.

La freschezza è sempre importante, ma diventa assolutamente cruciale quando ami una birra luppolata, come una pale ale o una IPA. Questo perché le birre più luppolate si degradano nel corso del tempo: tirando le somme, più fresca è la birra, migliore risulterà il gusto.

In conclusione

Ok, quindi abbiamo sicuramente cantato le lodi della birra alla spina, ma è fondamentale ricordare che la birra alla spina.

Abbiamo tanto cantato le lodi della birra alla spina, è vero, ma a questo punto è bene ricordare che quest’ultima avrà un buon sapore solo se il tuo sistema di erogazione viene mantenuto in modo adeguato. Per garantire che le miscele vengano versate al meglio, è necessario prestare attenzione e manutenzione regolari al sistema di spillaggio.

In passato, per provare una birra alla spina, dovevi trascinarti fuori di casa e fare un salto al tuo pub preferito. Oggi invece, grazie ai molteplici sistemi di erogazione domestica, puoi provare la tua birra preferita fresca alla spina, nel comfort di casa tua. Ecco perché la birra alla spina è senza dubbio, indiscutibilmente e innegabilmente molto più gustosa della birra in bottiglia.