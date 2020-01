Lucca in Diretta, quasi 18 milioni di pagine lette in un anno

Inizio d’anno, tempo di bilanci anche per le ‘Dirette’ . I tre quotidiani on line del gruppo (Lucca in Diretta, Il Cuoio in Diretta e Serchio in Diretta, in ordine di anzianità) hanno superato un altro anno di vita e i risultati continuano a premiare il lavoro di tutti coloro che contribuiscono alla loro realizzazione.

Un dato suffragato dai numeri e non solo dalle sensazioni, quelle che dicono chiaramente come i quotidiani siano diventati con il tempo punto di riferimento imprescindibile per i rispettivi territori.

E allora vediamoli questi numeri che convincono ogni giorno che passa dell’affetto dei lettori nei confronti dei quotidiani on line del gruppo.

Per Lucca in Diretta, in un anno, l’aumento degli utenti unici è stato a un passo dai dieci punti percentuali (9,62 per cento) per un totale di oltre 2,5 milioni di utenti unici in un anno. Oltre 10,6 milioni le sessioni nel 2019, con un aumento vicino al 20 per cento rispetto all’anno precedente. Superano i 17,8 milioni in un anno le visualizzazioni di pagina e anche qui l’incremento rispetto all’anno precedente è in doppia cifra (17,80 per cento).

Trend positivo confermato, con aumenti ancora più sensibili, per Il Cuoio in Diretta. Che nel 2019 ha conquistato un 30 per cento in più di utenti unici (oltre 657 mila rispetto al mezzo milione del 2018). Le sessioni sono crescite dell’8,42 per cento diventando quasi 2,4 milioni. Oltre 3,7 milioni le visualizzazioni di pagina, cresciute rispetto all’anno precedente del 10,50 per cento.

Quasi raddoppiata, al suo secondo anno e mezzo di vita, l’utenza di Serchio in Diretta. Gli utenti unici sono cresciuti del 48,72 per cento (oltre 270mila nel 2019), le sessioni del 31,31 per cento (oltre 845 mila). Di oltre un terzo (35,62 per cento) la crescita delle visualizzazioni di pagina, che sono diventate oltre 1,2 milioni nel 2019.

Il 2020, invece, è appena iniziato. E dopo il restyling del sito e tutte le novità arrivate nell’ultima parte dello scorso anno l’obiettivo è quello di crescere ancora.

Con il contributo fondamentale di chi è la parte vitale del lavoro: i nostri lettori, sempre in prima fila e in diretta. Sempre al primo posto.