Attacco ‘no drought’ a un post de ‘Il Cuoio in Diretta’: in azione i negazionisti della siccità

La nuova frontiera contro la scienza passa dalla siccità. I simboli sono gli stessi dei no vax, ovvero la doppia v all’interno di un cerchio rosso (il movimento dei ‘vivi’ si chiama VVV), stesse le modalità di protesta, fra cui gli attacchi con decine di messaggi di protesta, da utenti fake, a commento delle notizie sui social.

È successo anche a Il Cuoio in Diretta, testata del nostro network, un cui post (l’annuncio di Giani che firmava lo stato di emergenza) è stato subissato di commenti di negazionisti della siccità (no drought). Si parla di ‘frode del climatismo’ secondo cui la temperatura presente non sarebbe mai stata così bassa negli ultimi 8mila anni. “Il riscaldamento globale – dicono – è una truffa per imporre il credito sociale”.

O ancora: “Con la scusa della Co2 al posto degli spaghetti vi faranno mangiare gli insetti”. “Il Nazi World Order – recita un altro messaggio – usa la falsa emergenza climatica per imporre l’ss-climatismo, credito sociale su consumo Co2 e colpiranno gli animali di compagnia”. “Nell’atmosfera terrestre – si recita ancora – si trova un tipo completamente nuovo di sostanza chimica ‘altamente reattiva’ che potrebbe innescare malattie respiratorie e cardiache e contribuire al riscaldamento globale”. Il climatismo, secondo questi negazionisti, sarebbe una ‘ideologia nazicomunista per l’impoverimento, la sottomissione e il controllo dei popoli”.

E giù ripetizioni delle stesse tesi per decine di commenti, fra scie chimiche e complotti legati anche all’emergenza sanitaria ancora in corso. Ogni commento è superfluo.