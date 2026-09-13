Lucca in Diretta, 14 anni insieme con una media di 30mila lettori al giorno

Un altro anno intenso è passato. Ed è il 14esimo anno insieme per Lucca in Diretta e i suoi lettori.

Già, perché proprio il giorno della vigilia dell’esaltazione della Santa Croce, quello della Luminara, il 13 settembre del 2012 nasceva il quotidiano on line che presto sarebbe diventato punto di riferimento di decine di migliaia di abitanti della nostra provincia.

Da allora ne è passato di tempo e con il tempo si è evoluta l’informazione e la professione. Ma non è cambiata la missione delle Dirette, che nel frattempo sono aumentate di numero e che, per consolidarsi e crescere ancora, da poco più di un anno hanno anche cambiato di proprietà, entrando a far parte del gruppo di Tuonome editore.

La mission è quella di fornire informazioni in tempo reale ai lettori senza abdicare alle caratteristiche di professionalità e competenza che, in un mondo sempre più governato dalla velocità e dalla superficialità, marcano la differenza sull’affidabilità dell’informazione.

Come sempre il 13 settembre è per noi anche il momento di ‘dare i numeri’, che è poi anche un modo per ringraziare la fedeltà e la fiducia dei nostri tantissimi lettori. In un anno Lucca in Diretta ha collezionato 5 milioni di utenti per 23 milioni di visualizzazioni circa e 15 milioni di sessioni, con un aumento in doppia cifra di percentuale, in aumento rispetto all’anno precedente. Una media che attesta costantemente sui 30mila visitatori unici giornalieri che quotidianamente frequentano, commentano, si informano sulle nostre pagine e con i nostri articoli.

Una fiducia confermata anche dai numeri dei social: oltre 86mila follower su Facebook, oltre 16mila su Instagram. Forme diverse con lo stesso obiettivo: fornire il panorama di quanto succede in città e in tutta la provincia a chi vuole stare al passo con l’attualità, dalla cronaca alla politica, dagli eventi culturali allo sport e tanto altro.

Un percorso che non si interrompe certo con il 14esimo compleanno della testata e che prevede tante novità sul fronte dell’informazione cittadina e provinciale da qui alla fine dell’anno e per gli anni a venire. Non resta che rimanere connessi.