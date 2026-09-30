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Informare sotto le bombe: a Palazzo Ducale il racconto dei reporter di guerra

30 settembre 2026 | 11:53
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di Redazione

Redazione

Informare sotto le bombe: a Palazzo Ducale il racconto dei reporter di guerra

Barbara Schiavulli dialoga con Elisabetta Cosci. Videocontributi di Nello Scavo e Giuseppe Giulietti

Come si racconta una guerra dalla prima linea, tra rischi personali, responsabilità professionali e necessità di garantire un’informazione indipendente? Se ne parlerà venerdì (2 ottobre) alle 17,30 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, nell’incontro dedicato al giornalismo d’inchiesta e nei teatri di conflitto promosso dalla Scuola della Pace della Provincia in collaborazione con l’associazione Articolo 21.

Al centro dell’appuntamento ci sarà il dialogo tra la giornalista Elisabetta Cosci e Barbara Schiavulli, inviata di guerra e direttrice di Radio Bullets, conosciuta per il lungo lavoro di documentazione condotto nelle aree di crisi internazionali e per aver preso parte alla prima storica spedizione della Freedom Flotilla.

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L’intervista a due voci sarà l’occasione per entrare nelle dinamiche dell’informazione internazionale sul campo, affrontando le difficoltà, i pericoli e le responsabilità di chi sceglie di raccontare guerre e crisi umanitarie dai luoghi in cui si consumano.

Ad arricchire l’incontro saranno anche due contributi registrati appositamente per l’occasione. Il primo sarà quello di Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire e autore di numerose inchieste sulle rotte migratorie e sui conflitti contemporanei. Il secondo intervento sarà affidato a Giuseppe Giulietti, figura storica e coordinatore di Articolo 21, da anni impegnato nella difesa della libertà di stampa e del diritto all’informazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.