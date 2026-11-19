Era stato ospite delle ‘Conversazioni in San Francesco’ della Fondazione Crl e anche del Teatro del Giglio

Era stato ospite delle Conversazioni in San Francesco della Fondazione Crl e anche del Teatro del Giglio. Nella sua lunga vita, sono molte le apparizioni lucchesi di Corrado Augias, morto ieri (18 novembre) a 91 anni.

È stato un giornalista, ma anche scrittore, conduttore, autore televisivo, drammaturgo, politico, uomo di cultura, un grande divulgatore e un intellettuale vecchio stampo, caratterizzato da profonda conoscenza, garbo nei modi e nello stile, autoironia e da una straordinaria memoria.

“La scomparsa di Corrado Augias mi addolora profondamente – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Con lui perdiamo un protagonista della cultura italiana, un giornalista, scrittore e divulgatore capace di raccontare la storia e il presente con una qualità rara. Il suo era un modo gentile, mai sopra le righe, ma sempre rigoroso e profondo di fare giornalismo e divulgazione. Aveva il dono di accompagnare il pubblico nella conoscenza, affrontando anche i temi più complessi con chiarezza, senza rinunciare alla precisione e alla libertà del pensiero. Il suo lavoro, tra giornali, libri e televisione, ha rappresentato un contributo importante alla crescita culturale e civile del Paese.

Anche in Toscana Augias è stato un punto di riferimento per la vita culturale e il confronto delle idee. Ci mancheranno la sua voce, la sua eleganza intellettuale e la sua inesauribile curiosità. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”.