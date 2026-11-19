lutto
Si è spenta la voce di Corrado Augias, il divulgatore rigoroso e garbato
Era stato ospite delle ‘Conversazioni in San Francesco’ della Fondazione Crl e anche del Teatro del Giglio
Era stato ospite delle Conversazioni in San Francesco della Fondazione Crl e anche del Teatro del Giglio. Nella sua lunga vita, sono molte le apparizioni lucchesi di Corrado Augias, morto ieri (18 novembre) a 91 anni.
È stato un giornalista, ma anche scrittore, conduttore, autore televisivo, drammaturgo, politico, uomo di cultura, un grande divulgatore e un intellettuale vecchio stampo, caratterizzato da profonda conoscenza, garbo nei modi e nello stile, autoironia e da una straordinaria memoria.
“La scomparsa di Corrado Augias mi addolora profondamente – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Con lui perdiamo un protagonista della cultura italiana, un giornalista, scrittore e divulgatore capace di raccontare la storia e il presente con una qualità rara. Il suo era un modo gentile, mai sopra le righe, ma sempre rigoroso e profondo di fare giornalismo e divulgazione. Aveva il dono di accompagnare il pubblico nella conoscenza, affrontando anche i temi più complessi con chiarezza, senza rinunciare alla precisione e alla libertà del pensiero. Il suo lavoro, tra giornali, libri e televisione, ha rappresentato un contributo importante alla crescita culturale e civile del Paese.
Anche in Toscana Augias è stato un punto di riferimento per la vita culturale e il confronto delle idee. Ci mancheranno la sua voce, la sua eleganza intellettuale e la sua inesauribile curiosità. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”.
La camera ardente di Corrado Augias sarà allestita sabato (21 novembre) nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, trascorse l’infanzia in Libia al seguito del padre, ufficiale della Regia Aeronautica. Fin da giovane coltivò il giornalismo culturale e il teatro: negli anni Sessanta fu vicino all’avanguardia romana e al Teatro dei 101, e scrisse testi portati in scena anche da Gigi Proietti.