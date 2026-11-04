Aurora, giovane a Lucca: “Per raccontare la mia scuola devo sempre spiegarla”

Una studentessa di quinta del Civitali racconta cosa significa studiare moda, tra pregiudizi e carenze, aspettando una maturità che sarà soprattutto un confronto con se stessa

Prende il via su Lucca in Diretta la nuova rubrica curata da Classicum, uno spazio editoriale nato per dare voce alle idee, alle esperienze e alla visione delle nuove generazioni sul nostro territorio (e non solo).

Attraverso le firme dei ragazzi dell’associazione, questo appuntamento periodico nasce come un’autentica esperienza formativa sul campo: un laboratorio creativo e di giornalismo sul territorio che punta a creare reti e sinergie con professionisti del settore, istituzioni e realtà locali.

I giovani racconteranno la città con sguardo critico e costruttivo, accendendo i riflettori sia sulle opportunità che Lucca offre ai ragazzi, sia sulle criticità quotidiane che gli under 30 si trovano ad affrontare nel lavoro, nello studio e nella vita sociale. Un ponte per fare della partecipazione giovanile una risorsa concreta per tutta la comunità.

Buona lettura!

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Mi hanno proposto di scrivere e ci ho pensato un po’. Parlare è un’abitudine per me, ma non sempre sento di poterlo fare: mentre parlo mi si confonde l’ordine degli addendi. In matematica il risultato non cambierebbe, nella realtà sì, perché cambiano le parole con cui ci si arriva e il risultato diventa poco chiaro, almeno per gli altri. Scrivere rimette in ordine gli addendi. E per arrivare al risultato serve un argomento centrale: essere giovane a Lucca.

Da giovane mi ritengo grata di poter studiare. Frequento l’istituto professionale Matteo Civitali, indirizzo industria e artigianato per il made in Italy, quello che tutti chiamano moda. Quando mi chiedono “che scuola frequenti?” vorrei poter descrivere l’espressione che nasce sul viso di chi ascolta la risposta. Poi arriva quasi sempre la seconda domanda: “quindi cucite?”. E io devo uscire dai margini della risposta e spiegare modellistica, disegno e progettazione, tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, marketing. Chi mi ascolta resta colpito, io sorrido consapevole e cerco di capire in che modo. Spesso finisce che tiro fuori le foto delle sfilate e dei bozzetti. Per la maggior parte delle persone è una novità.

Mi viene in mente mia nonna. Mi ha sempre raccontato che, quando le chiedevano da dove venisse, dire Lucca non bastava: doveva agganciarla ad altre città. A me succede lo stesso, per paradosso: per descrivere la mia scuola devo agganciarmi a ciò che studio.

La moda non è l’abito che alla fine si realizza. È la serie di meccanismi che portano a quell’abito, dall’idea alla realizzazione. Non studiamo storia della moda e lo trovo una mancanza, perché senza la storia è impossibile capire davvero: mi ritengo ignorante in materia. Non dico che questa scuola sia un pozzo di sapienza. Dico che ci fa comprendere la realtà da qualsiasi punto di vista si voglia. Non è sminuire, anzi: la realtà oggi mi sembra la prima a essere carente, dappertutto, e trovarla può essere solo un vanto.

Non ignoro le carenze del mio istituto. Da alunna di quinta non posso fare altro che notarle, e non sono nemmeno una che le ignora perché l’anno prossimo non ci sarà più. Per questo, avendone la possibilità, ne scrivo, senza tralasciare ciò che invece mi ha lasciato qualcosa.

Perché a scuola, liceo o professionale che sia, ci si ritrova di fronte a sé stessi. Una verifica, un’interrogazione, una presentazione ai nuovi professori, una gita, un’idea, un chiarimento: in quinta le sento tutte azioni destinate a me. Ogni mia scelta, anche quando sembrava di tanti o a scopo didattico, è stata solo mia.

Quest’anno c’è l’esame di maturità. Dovrò portare una presentazione sui miei cinque anni e sul mio futuro, e la professoressa ci ha detto: “dovete vendervi”. Allora una domanda la faccio ai futuri maturandi come me: a chi venderete quelli che siete, il vostro futuro, ciò che avete vissuto in questi cinque anni? E la stessa la faccio ai maturandi di ieri: a chi avete venduto ciò che eravate?

Forse la vera commissione, quella che ci mette ansia e ci spinge a prepararci, siamo noi stessi.