Cosa significa essere una lucchese a Madrid

Tanto a Madrid te la spassi!. È la frase che mi sento dire più spesso dagli amici quando rispondo alle loro chiamate da Lucca. E non lo nego: in parte è proprio così, e non potrei essere più grata di poter vivere questa esperienza per la quale provo già nostalgia. C’è una prima fase dell’Erasmus che assomiglia a una costante luna di miele: è il momento in cui atterri in una metropoli europea, tocchi il culetto dell’Oso in Puerta del Sol sperando che ti porti fortuna, fai spese folli da Mercadona e da Ikea per rendere più ‘tua’ una casa piccolissima e sei completamente travolto dall’entusiasmo. A vent’anni, la sensazione di correre nell’atmosfera avvolgente del Parco del Retiro o tra i palazzi di Gran Vía fa sentire invincibili. L’autonomia ha il sapore della libertà: niente cene già pronte a casa, un nuovo primo giorno di università e l’idea che ogni serata sarà un’avventura.

Poi i giorni passano, le settimane diventano mesi e l’entusiasmo iniziale non è che diminuisce, ma prende un’altra forma. È lì che l’Erasmus smette di essere una vacanza e diventa un’esperienza di vita reale, fatta di luci straordinarie ma anche di complessità.

Vivere a Madrid dopo essere cresciuti a Lucca impone un cambio di ritmo e di mentalità. A Lucca la domanda Che si fa il fine settimana? è quasi retorica: sappiamo già che ci ritroveremo tutti ‘ammucchiati’ nel solito posto, al Ciclo con un bicchiere di vino (e non di sangria) a parlare, salutare facce note e capire sul momento dove ci porta la serata. C’è un fatto semplice che è la grande bellezza in questa ritualità: ti fa sentire protetto, parte di una comunità che conosci e che ti conosce, in cui è difficile perdersi. A Madrid, la scelta è potenzialmente infinita. Centinaia di locali, eventi, quartieri, un viavai continuo di persone da ogni angolo del mondo. Le alternative abbondano, ma talvolta questa abbondanza porta con sé una difficoltà differente: la fatica di mettersi d’accordo in un gruppo numeroso e quella sensazione di incertezza di fronte a troppe possibilità di scelta. Scegliere la serata giusta è tipo un’impresa. In pochi ci riescono.

Diciamo che in una capitale accogliente come Madrid è difficile essere fisicamente soli, circondati come si è da migliaia di persone in metro, per strada o nelle aule universitarie. Eppure, proprio in mezzo alla folla, capita di sentirsi destabilizzati. Succede quando la famiglia o la migliore amica vengono a trovarti per il weekend: per due giorni ritrovi la tua vita precedente, o comunque i volti con cui la identifichi, ma quando salgono sull’aereo del ritorno, un piccolo nodo alla gola è inevitabile. Devi asciugare una lacrima, riprendere la routine e ricordarti che imparare a ‘bastarsi’ è forse la conquista più grande di questo percorso.

Oltre a questo aspetto, se c’è una cosa fondamentale che questa esperienza mi sta insegnando, è la curiosità. Studiare nella biblioteca di vetro all’interno del Retiro, guardando i colori delle foglie d’autunno che cambiano e sbirciando gli schermi dei computer dei vicini, che scrivono in arabo, in cinese o in russo, è molto stimolante. Ti chiedi quali storie e vissuti li abbiano portati esattamente lì, nello stesso momento in cui ci sei tu.

Insomma, essere una giovane lucchese a Madrid oggi significa vivere cercando un equilibrio tra due mondi: da un lato, il legame forte e indispensabile con le proprie radici, la propria terra e tutto ciò che essa rappresenta per noi; dall’altro, il desiderio di mettersi alla prova, di affrontare le piccole criticità quotidiane dell’indipendenza. L’Erasmus non è solo divertimento: è una palestra sul campo di maturità. E mentre la routine madrilena prende forma, penso che la vera opportunità per noi giovani non sia fuggire da dove veniamo, ma portare un pezzo di mondo dentro di noi per guardare al nostro futuro, e a quello della nostra città, con occhi completamente nuovi, arricchiti da persone e situazioni che pensavamo lontane da noi.