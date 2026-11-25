Tre anni fa è cominciato il mio percorso a medicina all’università di Pisa, ma i primi mesi non sono andati affatto secondo i piani.

Quando, a settembre del 2024, la pubblicazione delle graduatorie nazionali mi ha assegnato a Siena invece che a Pisa, come desideravo, mi sono trovata davanti a un bivio inaspettato: fare le valigie, abbandonare le mie abitudini e reinventarmi una vita da zero lontano dalla famiglia, oppure sperare in uno scorrimento che mi permettesse di restare a Lucca e vivere l’università da pendolare.

Così, invece di rassegnarmi al trasferimento, ho scelto di scommettere sulla seconda strada. L’attesa si è protratta fino a dicembre, quando finalmente è arrivata l’immatricolazione a Pisa. Mesi lunghi, ma decisivi per capire quanto contasse rimanere nella città in cui sono cresciuta.

Oggi, a tre anni di distanza, non rimpiango quella decisione, ma l’esperienza mi permette di tracciare un bilancio più lucido e critico. Restare a casa significa proteggere la propria rete di affetti e la quotidianità di sempre senza grossi cambiamenti; tuttavia, il prezzo da pagare per questa stabilità si misura ogni giorno sui binari, facendo i conti con criticità e ritardi dei trasporti correlati all’obbligo di frequenza che regola la facoltà di medicina

Svegliarsi la mattina con il dubbio di non riuscire nemmeno a salire sul treno, perché troppo affollato, non è una sensazione piacevole; anzi, fa iniziare la giornata proprio con il piede sbagliato. Per non parlare di quando piove e tutto si rallenta: passaggi a livello che si rompono e lunghe attese in stazione senza avere la certezza di arrivare a destinazione, e tantomeno in orario a lezione.

Ecco che alle volte, il tempo trascorso sui binari finisce per superare quello passato in aula.

Di fronte a questi disagi, la tentazione di restare a casa o di ritrovarsi nella biblioteca cittadina con qualche amico per risparmiare ore preziose è forte.

Tuttavia, a medicina la frequenza è obbligatoria e il margine per le assenze è ridotto al minimo.

Nasce così l’arte dell’arrangiarsi per rendere il tragitto più sostenibile: c’è chi continua a sfidare i mezzi pubblici tra libri, appunti, musica nelle cuffie o semplicemente quattro chiacchiere per ingannare l’attesa e chi, invece, opta per organizzarsi a turni in macchina. Una soluzione, quest’ultima, che non mette del tutto al riparo dall’incognita del traffico, ma che offre un vantaggio inaspettato: trasformare gli spostamenti quotidiani in un’occasione per stringere con i compagni di corso legami autentici, destinati ad andare ben oltre le mura dell’università.