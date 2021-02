Terigi e Gigliola, insieme in nome della qualità per le consegne a domicilio

Cosa hanno in comune una concessionaria e una gastronomia? Proprio niente. A meno che non si parli di Audi Center Terigi e Gigliola. Ecco che allora il discorso cambia ed emerge, nitidamente, quel denominatore che le rende sorelle: la ricerca della qualità in ogni dettaglio.

Un sodalizio ideale che oggi (26 febbraio) è divenuto concreto con l’arrivo di un’Audi A1 personalizzata proprio di fronte al locale di corso Garibaldi. A consegnarla ai tre giovani che poco più di un anno fa hanno dato vita al progetto di Gigliola è stato Alessandro Terigi, titolare della storica e affidabile azienda di Lucca.

L’auto – bianca e nera, colori minimali e linee eleganti, i loghi dei due partner misurati e asciutti – è stata offerta a supporto del servizio di consegne a domicilio per questa lunga fase di restrizioni che coinvolge le attività di ristorazione. “Sostenere un locale come Gigliola – spiega Alessandro – vuole essere, per noi, un segnale di vicinanza a uno dei settori più colpiti, a livello economico, dalla pandemia in corso. Abbiamo voluto ‘premiare’ la costanza dei tre titolari nel proporre alla città ricette ben studiate, in magistrale equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Gigliola – osserva Alessandro – è sinonimo di attenzione alle materie prime, alle combinazioni, ai cinque sensi: la ‘nostra’ Audi consegnerà esperienze, e questo ci onora”.

Racconta Stefano, chef che con i colleghi (e amici) Lorenzo e Benedetto ha condiviso quest’anno di emergenza: “Solo due settimane dopo l’inaugurazione di Gigliola per l’Italia è iniziato il lockdown. Va da sé che in un primo momento abbiamo temuto di non farcela ma poi, con lucidità, abbiamo cercato di indirizzare al meglio le nostre energie per continuare a portare avanti il nostro progetto“.

Sì, perché Gigliola è gastronomia e osteria, vende pane e vini naturali, ed è stata proprio questa adattabilità al nuovo scenario il suo punto di forza. “Abbiamo dato vita a un ambiente molto informale – spiega ancora Stefano – che mette insieme diverse esperienze culinarie di qualità, servite come cibo di strada da vecchia osteria, e una parte di negozio con banco gastronomico che ha potuto lavorare sempre”. Grazie alla versatilità del concept stesso che sostiene il progetto di Gigliola, i tre chef hanno potuto sostenere in quest’anno complesso anche il Giglio: un ristorante insignito della stella Michelin che, per esprimere al meglio la sua vocazione, ha invece bisogno del rituale del servizio al tavolo e dello storico palazzo che accoglie i suoi ospiti.

“In attesa di tempi che tutti ci auguriamo migliori – conclude Stefano – siamo pronti a consegnare le specialità dei nostri menù a casa dei nostri clienti con la nuova Audi A1, per la quale ringraziamo di cuore la concessionaria Terigi“. Per ordinare piatti, prodotti da forno e di gastronomia, anche da asporto, è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 3668714956 entro le 18 di ogni giorno.