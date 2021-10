Terigi compra la tua auto usata: ultimi giorni per approfittare dell’iniziativa

Ultimi giorni per approfittare della possibilità di vendere la propria auto ricevendo il pagamento in sole 24 ore. Fino a domenica (31 ottobre), a comprarla, potrebbe essere Terigi.

La concessionaria di San Concordio, infatti, mette a disposizione la propria esperienza e la propria competenza per valutare ed acquistare direttamente l’usato da privati e aziende, indipendentemente dalla richiesta del cliente di comprare una nuova auto. Non sarà importante possedere un’Audi, brand che da oltre 20 anni è associato all’azienda lucchese.

Ogni modello di auto usata sarà valutato singolarmente e gratuitamente dal team professionale di Terigi.

Ma non finisce qui. Per il privato o l’azienda che vende, l’occasione si fa ancora più interessante perché Terigi, acquistando la vettura usata, si accollerà tutte le spese del passaggio di proprietà e, soprattutto, pagherà l’auto con bonifico bancario in sole 24 ore.

“Ci occupiamo di auto da più di 60 anni – fanno sapere dalla concessionaria – e questa iniziativa è importante tanto per noi, che ci mettiamo in gioco scommettendo sulla città, ma anche per chi vuole vendere subito, con la garanzia di un compratore affidabile e puntuale, come la nostra famiglia”.

La valutazione dell’auto usata rimarrà al privato, che si decida di finalizzare la vendita a Terigi o meno. Nessun impegno, insomma, ma l’opportunità di poter contare su decenni di esperienza e di ‘occhio’ nel trattare auto con in più la garanzia di ricevere il pagamento della vendita in tempi record e senza spese aggiuntive.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web (clicca qui) o telefonare al numero 3806334796.