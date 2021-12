Il business development center di Terigi? Funziona perché sa ascoltare

Entrare in concessionaria e sentirsi a casa. È questo l’obiettivo sul quale si lavora da Audi Center Terigi come nella maggior parte delle concessionarie Audi, secondo un progetto condiviso con il brand.

La scelta di Audi è semplice: puntare tutto sull’esperienza della “persona” che entra in concessionaria, che a Lucca è in via delle Fornacette a San Concordio, concentrandosi sull’ascolto per garantire un’esperienza personalizzata ed il più possibile coinvolgente.

Un approccio totalmente diverso da altri brand che, per esempio, in assenza di una rete di distribuzione strutturata optano per vendere le proprie vetture praticamente su internet, curando al minimo l’aspetto del contatto “reale” con il cliente.

L’obiettivo è senz’altro ambizioso e per raggiungerlo Terigi, in piena rispondenza alla filosofia Audi, si è dotata da qualche tempo di un gruppo di lavoro che si occupa esclusivamente dell’accoglienza digitale e telefonica dell’utente che si approccia alla concessionaria anche solo per soddisfare una curiosità su Facebook.

Il personale del Bdc (business development center) è il centro dove si sviluppa il business della concessionaria, inteso come quell’ascolto che consente all’azienda di capire i propri clienti, trovare soluzioni e gestire quelle richieste che richiedono più attenzione.

Si è seguiti, per ciascuna richiesta, passo dopo passo, per tutto quello che non è possibile trovare in autonomia sul sito web dell’azienda. Perché se è vero che un’auto ha caratteristiche ben definite ricapitolabili in una scheda di presentazione chiara ed esaustiva online, altrettanto vero è che ogni cliente è unico nelle proprie esigenze e nelle proprie aspirazioni. E merita di essere accompagnato via mail, via chat e in qualunque altro modo ritenga utile per arrivare al prodotto perfettamente aderente alla propria individualità. Molte, d’altronde, le opzioni possibili per quanto riguarda, ad esempio, i servizi assicurativi sull’auto, le estensioni di garanzia e i finanziamenti.

Chi lavora al business development center di Terigi assume il tono di voce accogliente e preciso di Terigi ma sempre in linea con il brand Audi. Ciascuno mette a disposizione della squadra le proprie inclinazioni e peculiarità, ed è proprio grazie a questa alchimia che ogni richiesta viene capita e gestita con attenzione e avviene che il cliente che arriva da lontano, entrando in concessionaria, chieda di parlare con quella voce che lo ha guidato fino alla soglia.