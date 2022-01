Auto elettriche, si amplia il numero delle colonnine per la ricarica in provincia

Si amplia il numero di colonnine per la ricarica delle auto elettriche in provincia di Lucca. Complice la transizione energetica, spinta anche dai fondi stanziati dal Pnrr. Il settore automobile è sempre più attento ai bisogni ambientali e agli sforzi per ridurre le emissioni di Co2 nei mezzi. Le auto elettriche e ibride in questi anni stanno sempre di più entrando nell’ottica del comune cittadino, i prezzi iniziano ad essere favorevoli e la tecnologia sta facendo passi da gigante.

In un prossimo futuro, per ottenere emissioni zero dai mezzi di trasporto bisognerà puntare su una mobilità elettrica, una scelta che deve invogliare anche il privato e le strategie politiche hanno puntato sugli incentivi statali per l’acquisto di modelli di autovetture a basso impatto ambientale. Sono inoltre da valutare i molti vantaggi che stanno proliferando sugli accessi alle ztl dei centri storici delle grandi città e nelle possibilità di trovare parcheggi dedicati.

Sono tutte belle parole ma per avere un quadro completo della rivoluzione che sta avvenendo nel settore automobilistico, occorre prestare attenzione anche a quanto i punti di ricarica energetica sono facili da trovare sul nostro territorio.

Dal 2017, anno in cui furono inaugurate dal Comune di Lucca otto postazioni di ricarica elettriche, ad ora le cose sono notevolmente migliorate. Oggi nella Piana di Lucca le colonnine di ricarica sono più di sessanta, sufficienti a coprire il territorio ma naturalmente ancora scarse, in casi di un drastico incremento del numero di veicoli elettrici. Le zone più coperte sono i centri abitati, se si percorrono le strade intorno alle mura di Lucca e nei quartieri dell’immediata periferia, non è difficile imbattersi nei punti di ricarica sparsi praticamente a coprire ogni zona. Buona copertura anche nella area di Capannori, Porcari e Altopascio.

Se nel 2021 ci si aspettava un drastico cambio di rotta negli acquisti di auto elettriche, siamo di fronte ad una cocente delusione. L’incremento c’è stato naturalmente e c’è comunque soddisfazione, ma a causa di un anno molto difficile per tutto il settore le vendite non hanno raggiunto i risultati sperati e soprattutto ha evidenziato quanto ancora c’è da fare per indirizzare gli automobilisti verso veicoli alimentati con carburanti alternativi. Le case automobilistiche, dal canto loro, hanno accettato la sfida puntando su nuovi modelli elettrici, come Audi, con i suoi modelli “e-tron”.

L’impegno per tutti i produttori di vetture elettriche è anche assicurare una autonomia adeguata alle aspettative del cliente. Il SUV compatto di Audi per esempio, Q4 e-tron, ha aumentato significativamente la propria autonomia rispetto ai modelli precedenti portandola fino a 500 chilometri e abbassando al contempo i tempi di ricarica. Un ulteriore criticità nell’uso di una vettura elettrica può essere infatti il tempo necessario alla batteria per ricaricarsi, che varia a seconda del modello e della quantità di corrente erogata dalla colonnina. Mantenendo l’esempio di una Audi Q4 e-tron collegata ad una colonnina di ricarica ad alto voltaggio, che raggiunga e superi l’erogazione di 22 kilowatt, i tempi di ricarica possono essere ridotti, poiché si ottiene l’80 per cento di ricarica in 30 minuti.

Ma quanto costa ricaricare la propria autovettura?

Esistono postazioni gratuite messe anche a disposizione dal Comune di Lucca e altre più veloci a prezzi che possono arrivare, in vaso di tariffe agevolate, anche a 0,35-0,40 euro a kilowatt.

L’acquisto di auto elettriche nel 2021 è stato di 67542 unità, con una quota del mercato pari al 4,6% del totale. Il dato è deludente se ci si aspettava un drastico cambio di rotta, ma l’incremento fa comunque ben sperare per il futuro. Di pari passo prosegue la distribuzione sull’intera penisola di colonnine elettriche, per adesso la mappa della provincia di Lucca, che è possibile vedere a questo link, copre tutta la Piana con più di sessanta postazioni sparse sul territorio.

