Bus e treni, nuova ordinanza della Regione: distanza di un metro e mascherine

L’ordinanza ministeriale sul tpl e sul trasporto ferroviario prevale sui provvedimenti regionali: per questo motivo oggi il presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza con cui si rivedono le disposizioni da osservare a bordo di treni e bus, in modo da rispettare le indicazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 date dal ministro della salute.

I segnali di precauzione, a tutela della salute, presenti nell’ordinanza ministeriale del 1 agosto, vengono quindi recepiti dalla Regione: in particolare si stabilisce quindi di nuovo l’obbligo di mantenere la distanza intepersonale di almeno un metro, così come richiesto dal ministero, salvo le eccezioni già approvate dal comitato tecnico scientifico e si ribadisce l’obbligatorietà dell’uso della mascherina.

Nell’ordinanza firmata oggi e in vigore da domani (6 agosto), la Regione raccomanda quindi alle aziende il rispetto delle prescrizioni relative all’idoneo posizionamento delle sedute e degli ambienti da adibire ai posti in piedi, in modo da rendere operative queste indicazioni.

L’ordinanza chiede dunque “di prendere atto che per la natura del servizio di tpl si possono verificare con frequenza situazioni occasionali in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza, a causa della dinamicità propria della domanda del servizio, delle frequenti fermate che comportano una movimentazione continua degli utenti e pertanto è necessario raccomandare alle aziende anche il rispetto delle seguenti prescrizioni: idoneo posizionamento delle sedute e/o idonea individuazione degli ambienti da adibire ai posti in piedi; corretta pulizia e sanificazione del mezzo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle specifiche valutazioni dei rischi effettuate dal datore di lavoro volti alla tutela della salute dei lavoratori; messa a disposizione a bordo di un dispenser con detergente liquido per la pulizia/sanificazione delle mani, prima e dopo l’utilizzo del mezzo; verifica dell’utilizzo da parte dell’utenza di protezioni delle vie respiratorie”.