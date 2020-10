Certificato Unicredit per uguaglianza di genere e sostenibilità

UniCredit amplia l’offerta delle soluzioni di investimento per la clientela Wealth Management e Private Banking in Italia con l’emissione del Certificate 90% protezione Esg Gender Equality. Basato sull’Etf Ubs Gender Equality, potrà essere sottoscritto tra oggi (12 ottobre) e il 28 ottobre. La soglia minima di investimento è di 1000 euro, pari al valore nominale unitario dei certificati.

L’innovativo strumento, che è parte di un progetto globale per il Private Banking e il Wealth Management del Gruppo, pone l’uguaglianza di genere e la sostenibilità al centro della propria azione. Con capitale protetto al 90% e un cap al 19%, scadenza a 5 anni, garantisce una performance stabile, con un elemento di rischio azionario controllato in uno scenario di tassi a rendimento prossimi allo zero.

L’Etf Gender Equality utilizzato come sottostante investe sulla base dell’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders (*), che individua sulla base di 19 criteri le cento società leader a livello mondiale fortemente orientate su temi Gender Equality come parità di genere, bilanciamento tra lavoro e vita privata, trasparenza, responsabilità e politiche di sostenibilità.

“Con il collocamento di soluzioni Gender Equality – spiega Mirko Bianchi, Ceo del Group Wealth Management & Private Banking UniCredit – offriamo agli investitori in Italia, Germania e Austria l’opportunità di beneficiare dell’investimento sistematico in società globali all’avanguardia nei sistemi di Governance e che prospettano un potenziale di forti ritorni. La combinazione di criteri generali in materia di parità di genere e sostenibilità fa di questo certificato un passo avanti nel collegare gli investimenti ai pilastri Onu per lo sviluppo sostenibile, focalizzato su temi Esg. L’impegno e gli obiettivi strategici di UniCredit su ambiente, sociale e governance (Esg) dimostrano come la sostenibilità sia parte del Dna del Gruppo che ha scelto di integrarla pienamente nelle proprie strategie aziendali. Riteniamo la diversità un valore sociale, in grado di offrire anche un ritorno economico positivo per le aziende che la sanno valorizzare e portare avanti con determinazione e coerenza. La gestione dei patrimoni dei nostri clienti non può prescindere da una selezione di investimenti sostenibili che contribuiscano a creare una società migliore per le generazioni future”.

Il lancio del Certificato Gender Equality da parte di UniCredit avviene nel contesto della settimana dedicata dal Gruppo alla diversità e all’inclusione, in programma dal 12 ottobre. Un’iniziativa che offre l’opportunità di confrontarsi con i colleghi della banca pan-europea per celebrare le differenze e comprendere al meglio i vantaggi di un’organizzazione inclusiva.

(*) The Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index è stato lanciato in Agosto 2017. L’indice comprende le Top 100 società a livello globale per uguaglianza di genere pesate in modo equo tra US e non US companies e quotate nelle borse mondiali dei mercati sviluppati. L’indice e’ equally weighted, ribilanciato annualmente e rivisto trimestralmente.