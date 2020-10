Controlli nelle discariche nel grossetano: due denunciati

I carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico, di Grosseto e della stazione di Civitella Marittima nei giorni scorsi hanno effettuato una ispezione alla discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Civitella Paganico, per verificare che tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e le normative a tutela dell’ambiente fossero rispettate.

L’attività rientra in una specifica direttiva operativa emanata dall’Arma che dispone controlli ai siti di stoccaggio di rifiuti su tutto il territorio nazionale.

Dal controllo sono emerse alcune criticità nella gestione dell’impianto. I militari hanno infatti accertato che non veniva effettuata la prevista copertura giornaliera dei cumuli di rifiuti abbancati nei moduli in coltivazione, necessaria anche a contenere le emissioni odorigene e ad evitare la dispersione del materiale nell’ambiente circostante, e che non veniva eseguito il controllo “in continuo” del livello di percolato, il cui battente aveva tra l’altro superato i limiti consentiti.

Gli amministratori della società che gestisce la discarica e di quella deputata alla gestione del percolato sono stati denunciati alla procura della Repubblica. Ai contravventori sono state impartite alcune prescrizioni per sanare le irregolarità riscontrate.