Trovato con 13 chili di marijuana: 41enne di Ponte Buggianese finisce ai domiciliari

Trovato con 13 chili di marijuana e 73 grammi di hashish un 41enne di Ponte Buggianese è finito in manette per mano della polizia. Ora si trova ai domiciliari. Una sala giochi con l’annesso bar a Chiesina Uzzanese bar sono stati chiusi.

Il blitz è scattato venerdì sera della scorsa settimana. Quando gli agenti hanno effettuato l’accesso hanno scoperto, in un ufficio accessibile da una scala nascosta, barattoli con dentro la droga. La perquisizione è poi proseguita nella abitazione del titolare e in un magazzino a Massa e Cozzile, dove altra droga era conservata in damigiane e barattoli.

Nel locale sono anche state rilevate violazioni amministrative e igienico sanitarie, oltre al fatto che l’impianto elettrico era difforme. La sala bar era anche priva di concessione edilizia e già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione da parte del Comune.