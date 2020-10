Volontario della Misericordia muore a 73 anni nello scontro con un’auto

Sangue sulle strade toscane. La tragedia questa mattina poco prima delle 8 a Livorno dove, in via Boccaccio, ha perso la vita un 73enne che era in sella a uno scooter che si è scontrato con una vettura.

Un impatto violento, con l’anziano sbalzato a terra per alcuni metri, ma nonostante il tempestivo intervento sul posto dei mezzi del 118 ormai per l’uomo non c’era più niente da fare. Il personale medico ha tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano.

A perdere la vita è stato “Robertone”, come lo chiamavano alla Misericordia di Montenero. Ed è proprio l’associazione ed esprimere il cordoglio per la scomparsa del confratello: “Roberto – scrivono su un post su Facebook – è deceduto stamani in un incidente stradale mentre si recava a prestare servizio per il suo turno di volontario a Montenero”.

L’uomo era autista/soccorritore volontario di livello avanzato ormai da diversi anni e si è fatto subito apprezzare da tutti per la sua disponibilità, spiegano dalla Misericordia: “È entrato in punta di piedi come spesso accade ai nuovi arrivati, pian piano il suo impegno e la sua umanità lo hanno portato ad essere sempre più coinvolto nelle dinamiche della nostra associazione tanto da entrare a far parte del consiglio direttivo. Amato dai più giovani, Robertone veniva spesso coinvolto nei turni notturni dedicando sempre più tempo al volontariato”.