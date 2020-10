Gara Tpl, Confcooperative Toscana: “Bene approfondire ma ora rafforziamo il trasporto scolastico”

“Bene approfondire, ma rafforziamo subito il trasporto scolastico”. Così la presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi, commenta la decisione del Consiglio di stato di richiedere a tre esperti un parere altamente qualificato sulle offerte presentate per la gara regionale sul Tpl. La prossima udienza è stata fissata l’11 marzo 2021.

“E’ un bene entrare nel merito della questione, ma sarebbe necessario, in una situazione di emergenza come questa, permettere alle imprese coinvolte di fare investimenti utili per la sicurezza e il rafforzamento del trasporto pubblico, soprattutto scolastico, anche con l’impiego di mezzi aggiuntivi – prosegue Fiaschi -. L’evoluzione giudiziaria conferma la correttezza della linea adottata sin qui dalla Regione su questa intricata vicenda. La situazione di emergenza suggerisce la ancor più grande importanza della continuità gestionale del trasporto fino alla conclusione dell’anno scolastico. Auspichiamo che il governo regionale prenda in considerazione una delibera per il prossimo atto d’obbligo per l’erogazione del servizio con durata prolungata al 30 giugno 2021, tempo che consentirebbe alle imprese coinvolte di fare gli investimenti necessari per far fronte all’attuale situazione”.