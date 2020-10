Viola la quarantena, denunciato

Un 41enne di origine macedone residente a Roccastrada è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

L’uomo, positivo al Covid 19 da circa due settimane, alcuni giorni fa aveva deliberatamente violato l’isolamento lasciando il suo appartamento e trovando ospitalità da un conoscente a Campagnatico. È stato proprio quest’ultimo ad avvisare i carabinieri di aver appreso la cosa quando l’uomo si trovava già da alcuni giorni a casa sua. I militari di Campagnatico sono subito intervenuti identificandolo e attivando l’autorità sanitaria anche per il padrone di casa, per cui ad entrambi è stato prescritto di rimanere in isolamento.

Ciononostante il mattino seguente il proprietario di casa, impaurito dalla situazione, è partito alla volta dell’ospedale di Grosseto insieme all’ospite: per questo i carabinieri di Campagnatico e del radiomobile di Grosseto, accortisi della loro assenza a Campagnatico, si sono subito attivati rintracciando la loro auto prima che raggiungessero l’ospedale.

I due sono stati quindi soccorsi dai sanitari e avviati agli accertamenti con le misure di sicurezza previste. Per il 41enne, non nuovo a queste violazioni, è scattata la denuncia.