Pusher bloccato in autostrada con oltre 1 chilo di droga

Il casello autostradale come una nassa per pesci, in manette pusher con oltre 1 chilo di droga.

L’arresto di un 44enne di origini albanesi e residente a Sesto Fiorentino, per mano dei carabinieri, è avvenuto a Prato est. L’uomo, è stato fermato per un controllo al casello di Prato Sulla sua Audi A 2 i miltari hanno trovato 1 chilo e 158 grammi di cocaina pressato in un panetto con uno stemma a ferro di cavallo e 875 euro in banconote di vario taglio.

Per lui, stamattina, processo per direttisssima per la convalida dell’arresto.