Rapina in tabaccheria, arrestato un 40enne di Livorno

L’uomo aveva colpito nel primo pomeriggio del 6 ottobre scorso, quando, dopo essere entrato nella tabaccheria travisato ed armato, aveva puntato la pistola al volto del dipendente – “scarrellandogli l’arma in faccia” – e rubato dal registratore di cassa oltre 500 euro, per poi darsi alla fuga, dopo aver intimato alla malcapitata vittima, con urla minacciose, di non chiamare la polizia.

Le indagini della squadra mobile labronica, dirette dalla procura, pur rese particolarmente complicate dall’assenza di sistemi di videosorveglianza efficienti, si sono comunque da subito incanalate nella giusta direzione, sviscerando gli ambienti della criminalità locale e con i metodi “tradizionali”, incrociando gli spunti investigativi derivanti dalla conoscenza del tessuto criminale con le risultanze delle testimonianze assunte e delle individuazioni fotografiche effettuate. Gli investigatori sono riusciti così, nel giro di poche ore, a dare un nome all’autore della rapina, che alcuni giorni dopo era stato rintracciato ed arrestato in flagranza mentre si accingeva a prendere un treno con al seguito una pistola Beretta calibro 7,65 risultata rubata quest’estate in un appartamento, munita di slitta per alloggiamento di silenziatore sulla parte terminale della canna, con tanto di colpo in canna ed altri due proiettili nel caricatore, oltre ad una carta d’identità rumena contraffatta e dello stupefacente, di cui era assuntore.

L’uomo era già stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere ed associato al carcere Le Sughere, dove personale della mobile gli ha notificato l’ulteriore ordinanza custodiale emessa dal Gip del tribunale di Livorno in relazione ai gravi elementi indiziari emersi a suo carico per la rapina alla tabaccheria Nevini ed in considerazione della sua “elevatissima pericolosità sociale”.