Trovata con la droga in borsa, studentessa finisce ai domiciliari

I carabinieri l’hanno trovata con la droga in borsa, e la ragazza è finita ai domiciliari.

La studentessa 18enne, incensurata, è stata arrestata dalla pattuglia della stazione carabinieri di Larciano

Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato la ragazza, una montecatinese, che aveva con se varie dosi di stupefacente, 9 grammi di cocaina suddivisi in più confezioni e 7 grammi di hashish, il tutto occultato nella propria borsa.