Appartamento a fuoco a Tirrenia

Appartamento a fuoco ieri sera a Tirrenia, in via degli Otani, e vigili del fuoco del comando di Pisa sul posto per spegnere le fiamme.

L’intervento ha visto impegnati i pompieri con autopompa, autobotte e autoscala.

Non risultano danni a persone, mentre l’appartamento incendiato, posto al piano primo, é stato dichiarato inagibile per danni strutturali al solaio.

Inagibile anche l’appartamento del piano secondo.

Entrambi le abitazioni non erano abitate.