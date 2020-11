Sono stati i carabinieri di Porto Santo Stefano a individuare, e fermare, due ragazze di etnina rom che nella mattinata di ieri erano state segnalate per aver tentato di introdursi in alcune case.

I carabinieri sono giunti sul posto su segnalazione di un cittadino bloccando le due giovani, di cui una è risultata destinataria di un provvedimento di custodia cautelare per un furto del 2019, e per cui sinora si era sottratta alla cattura. I militari hanno quindi proceduto ad arrestarla conducendola in carcere, dove la donna dovrà scontare una pena di circa due anni.