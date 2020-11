Marijuana light o marijuana strong? Questo è il dilemma. Quattro pusher in manette nell’operazione Amleto dei carabinieri di Prato.

105 chili di marijuana, 15 di hashish e 75mila euro in contanti sono finiti sotto sequestro mentre in manette sono finiti quattro cittadini cinesi, tutti originari dello Zhejiang: due gestori di una sala slot, un 45enne residente a Pistoia e un 58enne residente a San Giovanni Valdarno, e marito e moglie di 55 e 40 anni, domiciliati a Prato, disoccupati. L’accusa: concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il blitz è scattato contemporaneamente a Prato e a Pistoia.