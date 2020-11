Spaccio a Grosseto, in due finiscono in carcere



Un giro di spaccio consolidato, proseguito circa un anno, quello messo in piedi da due cittadini originari della Tunisia arrestati ieri mattina dai carabinieri della compagnia di Grosseto.

Ai due, irregolari in Italia, è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Grosseto sulla base delle indagini dei Ccarabinieri del capoluogo, durate diversi mesi, in cui è stata ricostruita la fiorente attività di spaccio.

I clienti erano infatti decine, tra cui molti giovani, che prendevano appuntamenti volanti in varie zone del centro di Grosseto acquistando dosi di cocaina ed eroina e pagando in contanti. Spesso il singolo acquirente ritirava più dosi, o comprava più volte in un giorno, il che ha fatto ritenere che la droga fosse destinata anche ad altri assuntori. Il centro città come teatro dello spaccio: i due pusher erano mobili sul territorio, ma avevano la base operativa in un albergo dove uno dei due alloggiava da molti mesi, e dove è stato raggiunto dai militari i quali dopo avergli messo le manette ai polsi, hanno perquisito la stanza rinvenendo alcuni cellulari, circa 500 euro in contanti, diverse dosi di droga e del bicarbonato, con cui probabilmente veniva tagliata la sostanza.

I due, negativi al tampone Covid-19, sono stati condotti al carcere di Massa Marittima.