Topo d’appartamento in manette nel Mugello

Topo d’appartamento in manette per mano dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.

Ieri, domenica 8 novembre, di prima mattina, il 38enne, di origine georgiana, è stato arrestato per furto aggravato in una abitazione di Vicchio.

Ad allertare i militari impegnati nei servizi di controllo del territorio è stata la segnalazione, giunta nella notte al 112 da un cittadino, preoccupato per dei rumori sospetti provenienti dalla casa dei vicini, fuori per il fine settimana.

I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e l’uomo, assieme ad altro complice, è stato individuato mentre usciva dalla porta principale dell’abitazione. Il ladro ha cercato la fuga, rifugiandosi in casa per poi aggrapparsi ai condotti esterni del gas. Utilizzandoli abilmente per raggiungere i piani più bassi dell’immobile, si è poi lanciato nel vuoto, da altezza comunque considerevole ma non è servito a molto perché, quantunque abbia poi cercato di nascondersi nelle siepi, è stato fermato da un carabiniere. Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi con la refurtiva.

L’arrestato, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi