Tenta di togliersi la vita, salvata dai carabinieri

Ha tentato il suicidio, al culmine di una lite familiare, prendendo un coltello da cucina e minacciando di togliersi la vita. Solo grazie all’intervento dei carabinieri di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, la donna è sana e salva.

I militari sono intervenuti trovandola in forte stato di agitazione, che brandiva il grosso coltello. Dopo averla distratta con un pretesto i carabinieri sono, per fortuna, riusciti a disarmarla.

Resa inoffensiva per sé stessa e gli altri e definitivamente calmata, la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.