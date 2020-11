Fiamme in un appartamento a Prato, 6 persone evacuate

Rogo in un appartamento in via Ferrucci a Prato.

Sei le persone evacuate dai vigli del fuoco. Alcuni di loro, per aver inalato i fumi, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, ma non sarebbero gravi, mentre uno ha riportato ustioni.

Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio di oggi (17 novembre) e sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri del comando pratese per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.