Montemagni (Lega): “No alla chiusura dei centri estetici. Duro colpo al lavoro femminile”

“Hanno investito diversi soldi per mettere in massima sicurezza i loro locali ed ora si ritrovano a dover abbassare, a nostro avviso ingiustamente, le saracinesche. Ci riferiamo ai centri estetici che, a differenza dei parrucchieri e barbieri, con la zona rossa hanno dovuto sospendere ogni attività“, lo dichiara la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni.

“Sinceramente – precisa l’esponente leghista – non capiamo questa differenziazione fra le due categorie ed auspichiamo che ci possa essere un ripensamento a livello nazionale ed un impegno in tal senso anche da parte della Regione, dando il via libera anche a chi, dopo spese pure ingenti, si era messo nelle migliori condizioni per accogliere i clienti”.

“Tante donne, visto che il settore è principalmente al femminile – sottolinea la rappresentante della Lega – a cui viene, quindi, precluso di lavorare, nonostante il massimo impegno nell’adottare misure anti-Covid. Tra l’altro -conclude il consigliere – questo stop, favorirà il fiorente mercato dell’abusivismo che, viceversa, va sempre contrastato“.