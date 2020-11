Un ristorante intestato ad un titolare fittizio, scatta il sequestro

Questa mattina (19 novembre) i carabinieri di Grosseto, assieme alla guardia di finanza del capoluogo toscano, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un rinomato ristorante.

Contestualmente sono stati sequestrati conti correnti, beni mobili ed immobili connessi con la società.

Il tutto, come spiegato dall’arma, è riconducibile ad un noto commercialista di Follonica, che da tempo si è stabilito sull’Isola d’Elba e lì ha avviato alcuni affari, accumulando consistenti somme attraverso movimentazioni di denaro provenienti verosimilmente da evasione fiscale ed altri reati contro l’economia e il patrimonio. Tra le attività di cui il commercialista ha assunto la gestione figura il ristorante oggetto del sequestro.

Il professionista follonichese è indagato unitamente ad un 29enne originario dell’Albania, a lui molto vicino, risultato essere il titolare formale della società, benché le indagini abbiano accertato come l’attività, sin dall’acquisizione avvenuta nel 2019 e la successiva gestione, sia stata di fatto in capo al commercialista.

Gli accertamenti di carabinieri e fiamme gialle hanno appurato che la società fosse stata figurativamente intestata allo straniero per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Da qui la contestazione per trasferimento fraudolento di valori in concorso.

Il valore complessivo del sequestro si aggira sui 350mila euro. La gestione dell’attività è stata affidata ad un amministratore giudiziario.