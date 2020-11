A Cecina è attiva la terza sala parto per le mamme Covid 19 positive.

Il punto nascita unico Cecina Piombino può contare su una sala parto destinata esclusivamente alle partorienti Covid positive. Infatti, oltre alle due strutture già attive, ne è stata attrezzata una terza nell’area dell’ospedale più sicura, ciò permette di assistere in totale sicurezza le neo mamme e il loro bambino.

Il punto nascita serve tutta la zona sud in un anno sono circa 700 i parti che vengono seguiti a Cecina e, visto l’aumento dei casi di cittadini positivi al Covid, aumenta anche la probabilità che si verifichino situazioni di future mamme che hanno contratto il virus, alcune sono già in attesa di essere ricoverate perché a breve è previsto il parto. E’ importante, quindi, che l’ospedale sia pronto ad affrontare tutte le situazioni particolari che potrebbero presentarsi.

In attesa dell’arrivo, previsto per il mese di dicembre, del nuovo letto parto polifunzionale di ultima generazione, verrà usato quello in dotazione all’ospedale di Piombino.