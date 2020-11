Concessioni ambulanti, Marras: “Governo faccia la sua parte per consentire il rinnovo”

Il prossimo 31 dicembre andranno in scadenza molte concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

“Se non procediamo a rinnovarle – spiega l’assessore regionale alle attività produttive, Leonardo Marras – migliaia di ambulanti si troveranno ulteriormente in difficoltà perché alla gravità della crisi che stiamo vivendo si aggiungerebbe la precarietà delle concessioni”.

La delicata questione, che vede coinvolte 14mila imprese toscane, era stata risolta dalla Regione Toscana con la sua legge 16/2019 che, unica in Italia, ha previsto il tacito rinnovo, per una durata di 12 anni, delle concessioni di suolo pubblico, alla loro scadenza. Possibilità che è stata confermata dallo Stato a maggio, con il decreto legge 34, prevedendo per tutti gli ambulanti italiani il rinnovo per 12 anni delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre, ma specificando che sarebbero state approvate entro il 30 settembre delle linee guida, per garantire la regolamentazione uniforme in tutte le regioni, che a loro volta avrebbero adottato le modalità operative.

In questi mesi le Regioni hanno avanzato un confronto con il governo sulle linee guida avanzando proposte e in Toscana l’assessorato alle attività produttive ha organizzato vari incontri con le rappresentanze delle imprese e dei Comuni, al fine di individuare la strada da intraprendere per garantire la piena operatività di questo importante settore del commercio a partire dall’1 gennaio 2021.

“Ad oggi le linee guida non sono state approvate – prosegue Marras – e se la situazione resterà tale il rischio è che anche la Toscana, che si era mossa in anticipo e per prima, resti bloccata. Solleciteremo il governo, il presidente Giani scriverà a Roma e al presidente della Conferenza Stato-Regioni per chiedere che sia sbloccata la situazione, ma se ciò non dovesse accadere valuteremo la possibilità di procedere autonomamente ipotizzando una soluzione toscana che possa sostenere tutte le 14mila imprese del territorio. Per raggiungere l’obiettivo, il confronto con le imprese e i Comuni ci sembra l’unica strada percorribile e continueremo ad impegnarci insieme per garantire il pieno rispetto dei tempi. Già dai prossimi giorni lavoreremo per definire le procedure che, in ogni caso, consentano ai Comuni di procedere con i rinnovi delle concessioni a partire dall’1 gennaio”.