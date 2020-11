Ladro seriale di supermercati finisce in manette. Nel 2020 aveva collezionato una lunga serie di denunce, fino a quando, ieri (22 novembre) a Firenze in via Pietrapiana, dopo aver messo a segno un colpo, rubando alcolici con una borsa schermata, è stato fermato dalla polizia

Questa volta il protagonista della vicenda, un 50enne della Georgia, stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza del supermercato, dopo che aveva superato le casse senza pagare due bottiglie di whisky del valore commerciale di poco più di 40 euro.

L’uomo era ben organizzato: la refurtiva era stata riposta dentro una borsa di pelle marrone imbottita con dei fogli di allumino per renderla schermata ed eludere così le barriere antitaccheggio.

Il gesto tuttavia non è sfuggito alla vigilanza dell’esercizio che ha subito allertato il 113.

Gli agenti delle volanti della questura di Firenze hanno recuperato la merce rubata, sequestrato la borsa schermata e scoperto che il 50enne fermato non era primo a tali azioni: nell’ultimo anno aveva collezionato una lunga serie di denunce e arresti proprio per lo stesso reato, messo a segno con le medesime modalità.