Rogo nella notte in un appartamento a Prato, due intossicati

Rogo nella notte in un appartamento in via dei Gerani, in località San Giusto nel comune di Prato.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 2 in una camera, e il fumo, in pochi minuti, ha poi invaso tutte le stanze.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi.

Una donna, con il nipote, erano già stati fatti uscire dall’appartamento dai vicini di casa e sono stati portati al pronto soccorso, con sintomi di intossicamento.

Spente le fiamme i pompieri hanno verificato le condizioni di abitabilità e ricercare le cause del rogo.