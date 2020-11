In bici con la droga, denunciato un 21enne di Empoli

Spaccio di droga, nei guai un 21enne di Empoli.

Ieri (27 novembre), nella tarda serata, i carabinieri hanno denunciato a piede libero il giovane. I militari hanno notato ad Avane una vettura che aveva imboccato una strada senza uscita e che, dopo aver fatto inversione di marcia, si era fermata a motore acceso, come se il conducente stesse aspettando qualcuno. E, infatti, poco dopo, una bici si è affiancata all’auto, e il ciclista ha iniziato a parlare con il conducente. Il giovane in bicicletta è stato perquisito e nella tasca del giubbotto i carabinieri gli hanno trovato 2 grammi di hashish. Chi era in auto, invece, non è stato trovato in possesso di droga.

A quel punto i militari hanno deciso di effettuare un’ulteriore perquisizione a casa del giovane, rinvenendo, nella sua camera da letto, un bilancino di precisione ed ulteriori 20 grammi circa di hashish, tutto sottoposto a sequestro. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla procura di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La zona, negli ultimi giorni, è stata tenuta sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, dopo le varie segnalazioni di spaccio arrivate all’arma.