Monet e gli impressionisti online, a spasso nell’arte con Unicredit

Una passeggiata virtuale nell’arte, un’occasione per ammirare capolavori altrimenti inaccessibili in conseguenza della chiusura dei musei determinata dalla pandemia.

Un’opportunità organizzata dal Private Banking Italy di UniCredit per i clienti della banca che, restando comodamente a casa, possono così partecipare alle visite virtuali delle mostre, accompagnati dai curatori e dagli specialisti Art Advisory del gruppo.

Tra gli appuntamenti in programma c’è la mostra Monet e gli impressionisti, in programma per giovedì (3 dicembre) alle 18, prodotta e organizzata da Arthemisia nel Palazzo Albergati a Bologna.

“Le restrizioni imposte dalla pandemia non ci impediscono di mantenere uno stretto contatto con i nostri clienti – sottolinea Renato Miraglia, responsabile Private Banking Italy di UniCredit – La nostra volontà e gli strumenti digitali a nostra disposizione ci permettono di superare gli ostacoli, individuando modalità nuove di interazione per accrescere la nostra vicinanza ai clienti, anche su temi non strettamente finanziari. Questa iniziativa, realizzata in sinergia con Musei e centri d’arte di rilievo sui territori, ne è un esempio: un’opportunità di valorizzare il nostro servizio di Art Advisory, offrendo la possibilità ai nostri clienti di avere un accesso esclusivo ad appuntamenti unici con l’arte, portando tre mostre imperdibili direttamente a casa loro”.