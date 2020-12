Allarme per la vespa Velutina, Fantozzi: “Gravi danni per apicoltura ed ecosistema”

“Gli avvistamenti in Toscana della vespa Velutina sono diventati sempre più frequenti, apicoltori e agricoltori sono molto preoccupati per i gravi danni che l’insetto sta creando”

Preoccupazione da parte del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, che chiede alla Regione di “predisporre immediatamente un piano di intervento e monitoraggio per la gestione di tale emergenza fitopatologica arrestando così la diffusione della vespa Velutina”.

“La vespa velutina, o Calabrone asiatico – spiega Fantozzi – oltre alla nota pericolosità per l’uomo, è una sterminatrice di api da miele, i più importanti insetti impollinatori in natura e dalla cui sua sopravvivenza dipende la capacità riproduttiva di almeno 130mila specie di piante. La diffusione della vespa Velutina può avere effetti devastanti non solo sull’apicoltura ma anche su ecosistema e biodiversità”.