Furto di due scooter sul Lungarno Guicciardini sventato dai carabinieri di Firenze. In due finiscono in manette.

E’ accaduto ieri sera (8 dicembre), intorno alle 23.

I militari dell’Arma hanno notato due persone armeggiare in modo sospetto vicino ad un ciclomotore parcheggiato. Sorpresi dalla vista della pattuglia hanno lasciato lo scooter che già erano riusciti ad avviare e hann cercato, frettolosamente, di allontanarsi ma sono stati immediatamente bloccati. Entrambi avevano le mani sporche di nero, compatibile con il grasso dell’olio del motore, ed erano in possesso di un coltello a serramanico che gli era servito per forzare la carrozzeria e tagliare i fili del sistema di accensione.

Il ciclomotore era danneggiato nella parte anteriore, dove era stato rimosso lo scudo che protegge i sottostanti cavi dell’impianto elettrico, la forzatura del blocco manubrio e la recisione dei cavi collegati al blocchetto d’accensione dei veicolo. Vicino c’era un altro ciclomotore che presentava un danneggiamento.

I carabinieri hanno provveduto ad informare gli ignari proprietari dei motorini.

I due uomini, entrambi italiani, un 44enne di Torino e e un 39enne fiorentino, sono stati identificati e arrestati. Dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato, continuato ed in concorso.