Rifiuti pericolosi in un’area agricola a Larciano, scatta il sequestro

Area agricola sotto sequestro nel comune di Larciano.

I carabinieri forestali, con i colleghi di Montecatini Terme, hanno posto sotto sequestro un’area agricola in uso ad una ex officina, ora utilizzata come carrozzeria.

Sono stati rinvenuti a cielo aperto molti rifiuti pericolosi e non, tra cui autovetture, un ingente quantitativo di amianto, parti di motori, lamiere, taniche di olio, detergenti, con presenza di liquidi altamente inquinanti per il terreno e le falde acquifere, così come prodotti chimici tossici.

Sono in corso indagini al fine di attribuire le responsabilità dell’accaduto così da poter bonificare l’intera area.