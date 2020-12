Morto il pedone travolto da un’auto a Campi Bisenzio

È morto questa mattina all’ospedale di Careggi, in seguito alle gravi ferite riportate, il 38enne investito in via XIII Martiri, nel comune di Campi Bisenzio la sera del 7 dicembre scorso.

Il pedone stava attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto guidata da un 56enne, che lo ha investito trascinandolo per circa un chilometro. Dopo l’incidente, il conducente si è allontanato senza prestare soccorso ma, poco dopo, è stato rintracciato nella sua abitazione dai carabinieri di San Piero a Ponti, che lo hanno arrestato per il reato di tentato omicidio.

Con la morte del pedone si aggrava la posizione del pirata della strada che ora dovrà rispondere di omicidio.