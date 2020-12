La novità

Auto nuove per la polizia a Firenze, arrivano 4 Nissan Leaf elettriche foto

Zero emissioni e zero rumore, opereranno in centro storico









Auto nuove per la polizia a Firenze Da oggi (12 dicembre ) entrano a far parte del parco auto della questura fiorentina 4 Nissan Leaf elettriche destinate al controllo del territorio in ambito urbano.

Queste auto new generation consentono un’autonomia della batteria per centinaia di chilometri, sono dotate di cambio automatico e motore elettrico Ac sincrono 40kWh con potenza massima istantanea pari a 150 cv. Zero emissioni e zero rumore, sono allestite per favorire la presenza della polizia soprattutto nel centro storico, caratterizzato dall’essere quasi completamente area pedonale.