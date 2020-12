Rogo in piazza Davanzati a Firenze, 17enne in comunità

Diciassettenne in comunità. La polizia ha eseguito la misura, disposta dal gip del tribunale per i minorenni, nei confronti del ragazzino per la vicenda del rogo doloso avvenuto in piazza Davanzati a Firenze il 26 settembre scorso quando, nel pomeriggio, furono incendiati 13 motorini e due vetture.

Le indagini degli inquirenti, che si sono avvalsi delle immagini di video sorveglianza, hanno incastrato quattro giovani: uno di loro si era abbassato staccando il tubo della benzina, poi si era avvicinato un altro ragazzo che, dopo essersi fatto un selfie con altri amici, aveva appiccato il fuoco con un accendino.

Nell’ambito dell’inchiesta la squadra mobile di Firenze, su delega del pm Roberta Pieri della procura della Repubblica, aveva eseguito quattro perquisizioni a carico di minori, tutti tra i 13 e i 17 anni, ed erano stati sequestrati dei cellulari.