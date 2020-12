Beccato con due chili di droga dai carabinieri di Prato, 45enne in manette

Lo hanno beccato con circa 2 chili di droga e i carabinieri di Prato lo hanno arrestato. A finire in manette, nella tarda serata di ieri (14 dicembre) è stato un 45enne della Cina residente nella città della lana.

I militari lo hanno trovato in possesso di 800 grammi di ketamina ed altrettanti di shaboo, nonché di circa 200 grammi di ecstasy che custodiva all’interno di una stanza affittata in località Jolo.

Da alcuni giorni il cittadino cinese era monitorato dai carabinieri che peraltro lo avevano già arrestato nel 2018 proprio per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Notato, più volte, accedere nell’abitazione in cui aveva preso in affitto la stanza utilizzata come luogo di deposito e confezionamento della sostanza per poi recarsi dai presunti clienti, generalmente propri connazionali, ieri sera è stato fermato mentre percorreva a piedi via Roma e nel corso di una perquisizione personale trovato in possesso di alcune dosi di Ketamina e Shaboo, mentre nel corso della successiva perquisizione estesa nella stanza in suo uso è stato rinvenuto il restante quantitativo di stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

A suo carico è stata sequestra anche la somma contante di circa mille euro, ritenuta provento dell’attività illecita.