Cinema, Montemagni (Lega): “La Regione preveda dei fondi ad hoc”

“La Regione si attivi per sostenere il settore del cinema“. E’ questo il commento della capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni dopo l’incontro tra il presidente di Anec Toscana e Eugenio Giani.

“Abbiamo fatto volentieri da tramite – afferma Montemagni – per un incontro fra Fabrizio Larini, unitamente ad altri rappresentanti del settore e il presidente Eugenio Giani per fare il punto della situazione riguardo alle palesi difficoltà economiche che sta attraversando chi gestisce sale cinematografiche nella nostra regione. Una situazione davvero critica che coinvolge circa 1500 famiglie, a cui occorre dare risposte certe e tempestive, alfine di poter avere ancora un futuro lavorativo in questo ambito. Secondo il presidente di Anec probabilmente le sale riapriranno il prossimo 20 gennaio, ma c’è il fondato rischio che alcuni, stante i tanti mesi di forzata inattività, non avranno più la disponibilità finanziaria per rendere nuovamente operative le proprie strutture”.

“Abbiamo, quindi chiesto – spiega Larini – a Giani di adottare una specifica Legge per il cinema, prevedendo dei fondi ad hoc, praticamente indispensabili, ad esempio, per ristrutturare i piccoli cinema e dare una classica boccata d’ossigeno a tutti noi, in un periodo in cui non abbiamo, da svariati mesi, alcun tipo d’introito. Altre regioni stanno supportando adeguatamente la nostra categoria e quindi ci auguriamo che anche la Toscana possa fare altrettanto”.

“Bisogna, infatti, preservare e poi valorizzare – conclude Elisa Montemagni – le tante realtà di questo comparto presenti nei nostri territori che, da sempre, sono un preciso, qualificato ed imprescindibile riferimento culturale”.